Geburtstagsparty in Pompeji: Madonna zeigt sich mit all ihren Kindern

Madonna zeigt sich mit all ihren Kindern

Geburtstagsparty in Pompeji

1 Madonna hat sich für ihre Geburtstagsparty eine besondere Location ausgesucht: das Große Theater von Pompeji. Foto: imago/ABACAPRESS / ABACA

Madonna hat ihren 66. Geburtstag mit einer glamourösen Party in Italien gefeiert. Dabei hatte die Queen of Pop nicht nur Gesellschaft von ihrem angeblich neuen Liebhaber, sondern auch von all ihren sechs Kindern.











Madonna (66) hat mit einem rauschenden Fest ihren Geburtstag in Italien gefeiert. Bei der Party durften auch die wichtigsten Menschen in ihrem Leben nicht fehlen: ihre sechs Kinder. Auf Instagram veröffentlichte der Popstar am Montag ein Bilder-Karussell mit der Bild-Unterschrift "La Dolce Vita", das die Ereignisse der letzten Tage zeigt. Auf dem letzten Schnappschuss ist Madonna zusammen mit ihren beiden leiblichen Kindern Lourdes Leon (27) und Rocco Ritchie (24) sowie ihren vier Adoptivkindern David Banda (18), Mercy James (18), Stella und Estere (11) zu sehen. Ein seltenes Familienfoto.