Geburtstagsgrüße im Amtsblatt: Tübinger Nachbarort zieht Konsequenzen aus Datenschutz-Ärger für Boris Palmer

Ein Geburtstagsgruß im Amtsblatt hatte Tübingens OB Boris Palmer Ärger eingebracht. Nun reagiert eine Nachbargemeinde.
Ein vermeintlich harmloser Geburtstagsgruß im Amtsblatt hat Anfang Dezember den Tübinger Stadtteil Unterjesingen in Aufruhr versetzt: Baden-Württembergs Landesdatenschutzbeauftragter hatte sich eingeschaltet, weil sich ein 75-Jähriger aus dem Ort über die Rechtsgrundlage für den öffentlichen Glückwunsch zu seinem Geburtstag erkundigt hatte, weil er dem Gruß im Amtsblatt zuvor nicht zugestimmt hatte. So wie es eigentlich seit 2015 gesetzlich vorgeschrieben ist.