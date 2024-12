Geburtstagsgeschenk für Entertainer: Bundespressekonferenz hebt Hausverbot gegen Hape Kerkeling auf

. Zum bevorstehenden 60. Geburtstag von Hape Kerkeling hat die Bundespressekonferenz das seit mehr als 30 Jahren bestehende Hausverbot gegen den Entertainer aufgehoben. Wie Radio Bremen am Donnerstag mitteilte, überraschte die RB-Moderatorin Judith Raakers den Jubilar mit dieser Nachricht im Podcast „Hape Birthday“, ein Spezial der Sendung „3nach9“ aus gegebenem Anlass.

Der Komiker, der mit der Figur des Horst Schlämmer, stellvertretender Chefredakteur des „Grevenbroicher Tagblatts“, bekannt wurde, war Anfang der 90er Jahre in der Bundespressekonferenz aufgetaucht und hatte dort mit ungewöhnlichen Fragen den üblichen Ablauf gestört. So hatte er sich zunächst beschwert, wieso es denn kein Gebäck gebe, und wollte dann etwa wissen, wo die Mark bleibe. Daraufhin wurde das Hausverbot verhängt.

Seit Mitte der 80er bekannt

Hans-Peter Wilhelm (Hape) Kerkeling hatte Mitte der 80er Jahre seinen TV-Durchbruch bei Radio Bremen. Das Erste erinnert an seinem Geburtstag am 9. Dezember unter anderem mit dem Dokumentarfilm „Hape Kerkeling - Total normal“ an sein Schaffen.