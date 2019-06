Geburtstagsfeier in Rheinland-Pfalz eskaliert völlig

1 Die Beamten nahmen neun Personen in Gewahrsam. (Symbolbild) Foto: dpa

Die Geburtstagsfeier einer 16-Jährigen ist in einem kleinen Ort in Rheinland-Pfalz völlig aus dem Ruder gelaufen. Als die Polizei die rund 400 Gäste nach Hause schickt, eskaliert die Situation.

Grünstadt - Die Geburtstagsfeier einer Jugendlichen ist in Grünstadt in Rheinland-Pfalz völlig aus dem Ruder gelaufen. Wie die Polizei mitteilte, versammelten sich in der Nacht zum Samstag 300 bis 400 meist junge Leute vor dem Gemeinschaftshaus im Dorf. Viele seien betrunken gewesen und hätten aus vollem Hals gegrölt, hieß es. Die 16-Jährige und ihr Vater seien damit komplett überfordert gewesen.

Polizei wird mit Steinen beworfen

Als die Polizei in Grünstadt - einem kleinen Ort am Pfälzerwald - anrückte und die Feier beendete, eskalierte die Situation. Aus der Menge flogen Steine auf die Polizei, die daraufhin mit Schlagstöcken vorging. Erst nach Stunden kehrte in Grünstadt wieder Ruhe ein, wie die Polizei weiter mitteilte.

Ein Beamter wurde durch einen Stein am Kopf verletzt. Neun Leute kamen in Gewahrsam. Das Geburtstagskind hatte zu seiner Feier vor allem Freunde und Bekannte eingeladen. Wie die Party dann derart ausufern konnte, war noch nicht klar.