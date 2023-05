8 Winfried Kretschmann ist VfB-Fan. Über das Freiburg- Trikot von Parteifreundin Edith Sitzmann freut er sich trotzdem. Foto: dpa/Marijan Murat

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat in Stuttgart seinen 75. Geburtstag gefeiert. Am Ende der Gratulationscour nutzte er die Chance, ein paar Ängste zu dämpfen.









Was am Ende vom runden Geburtstag den größten Eindruck beim Jubilar machen wird, darüber kann man natürlich nur spekulieren: Ist es das SC-Freiburg-Trikot mit der 75 auf dem Rücken? Sind es die Eintrittskarten für die Salzburger Festspiele? Ist es der Rosenstock für den heimischen Garten oder das vom Karidion Brass Quintett im Prunksaal des Neuen Schlosses beim Geburtstagsempfang auf offener Bühne kongenial vorgetragene Frank-Sinatra-Liebeslied (In other words: I love you!)?