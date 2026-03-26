Geburtstags-Lunch: Rocketman-Star Taron Egerton überrascht Elton John zum Geburtstag

Am 25. März feierte Elton John seinen 79. Geburtstag - mit einem ganz besonderen Gast am Tisch. Taron Egerton, der den Musiker in "Rocketman" verkörperte, überraschte Elton John beim Lunch. Seit den Dreharbeiten verbindet die beiden eine enge Freundschaft.

An seinem 79. Geburtstag am 25. März besuchte Elton John ein ganz besonderer Gast: Taron Egerton (36), der in "Rocketman" den legendären Musiker verkörperte, überraschte den Jubilaren zum Geburtstag mit einem Besuch. Egerton feierte mit Elton John beim "Geburtstags-Lunch", wie Elton John auf Instagram verriet.

Er veröffentlichte ein Bild von sich mit Egerton an seiner Seite - die beiden sitzen am Mittagstisch und trinken Espresso. "Rocketman hoch zwei", schrieb Elton John dazu. "Was für eine geniale Geburtstagsüberraschung, dass Taron Egerton mit uns zu Mittag gegessen hat", freute er sich und bedankte sich bei seinem Ehemann David Furnish (63): "Danke David Furnish, dass du diesen und jeden anderen Tag so besonders machst". Auch an seine Freunde, Familie und Fans, die ihm zum Geburtstag gratulierten, wendete er sich: "Und Danke an euch alle für die Liebe, die Nachrichten und die Unterstützung".

Jahrelange Freundschaft

Das Wiedersehen erfolgte Jahre, nachdem sich John und Egerton bei den Dreharbeiten zu "Rocketman" kennengelernt hatten. Seit den Dreharbeiten verbindet die beiden eine enge Freundschaft, die über die Leinwand hinausgeht. So besuchten die Männer 2019 gemeinsam die Filmfestspiele von Cannes und weitere Anlässe. Taron Egerton war auch zusammen mit Elton John und dessen Familie im Urlaub an der Côte d'Azur.

Elton John lobte Egertons Darbietung seiner selbst in Interviews mit den Worten: "Ich sehe keinen Schauspieler, ich sehe mich selbst". Taron Egerton wiederum verriet in verschiedenen Interviews, dass sie auch nach Ende der Filmpromotion regelmäßig telefonierten und Elton John ihm Ratschläge für seine Karriere und sein Leben gab.