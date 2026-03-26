Geburtstags-Lunch: Rocketman-Star Taron Egerton überrascht Elton John zum Geburtstag

Am 25. März feierte Elton John seinen 79. Geburtstag - mit einem ganz besonderen Gast am Tisch. Taron Egerton, der den Musiker in "Rocketman" verkörperte, überraschte Elton John beim Lunch. Seit den Dreharbeiten verbindet die beiden eine enge Freundschaft.
An seinem 79. Geburtstag am 25. März besuchte Elton John ein ganz besonderer Gast: Taron Egerton (36), der in "Rocketman" den legendären Musiker verkörperte, überraschte den Jubilaren zum Geburtstag mit einem Besuch. Egerton feierte mit Elton John beim "Geburtstags-Lunch", wie Elton John auf Instagram verriet.