Geburtstag und Hochzeit an einem Tag: Lets Dance-Star Zsolt Sándor Cseke hat geheiratet

Doppelter Grund zum Feiern für Zsolt Sándor Cseke (38): Der "Let's Dance"-Profitänzer hat an seinem 38. Geburtstag geheiratet. Auf Instagram gab er bekannt, dass seine Frau Anna-Lena nun ebenfalls den Namen Cseke trägt. Dazu veröffentlichte er ein Foto der beiden: Er trägt einen Anzug, die Braut ist im schulterfreien Hochzeitskleid zu sehen.

Große Party erst 2027 Die Wahl des Hochzeitsdatums war strategisch klug gewählt. "Im Januar ist es für uns beruflich etwas ruhiger. Zsolts Geburtstag war ein besonders schöner Tag, um uns das Jawort zu geben", erklärt Anna-Lena im Interview mit der "Bild"-Zeitung. Die große Hochzeitsfeier mit Familie und Freunden lässt allerdings noch auf sich warten. "Für die große Party gibt es noch keine konkreten Pläne", verraten die frischgebackenen Eheleute. Einen Termin haben sie aber schon im Kopf: "Sie soll 2027 stattfinden. Natürlich darf der Hochzeitstanz nicht fehlen. Aber auch das Brautstraußwerfen ist für uns eine schöne Tradition."

Antrag zwischen Sonne und Meer

Im Juni 2025 machte Zsolt die Beziehung öffentlich, nur wenige Monate später verlobten sie sich im Spätsommer während eines gemeinsamen Urlaubs am Meer. Der Antrag war alles andere als spontan. "Der Wunsch, Anna-Lena zu fragen, war bereits vor unserem Urlaub in meinem Kopf. Den Ring hatte ich schon besorgt und im Koffer dabei", verrät Zsolt. "In Andalusien, zwischen Sonne, Meer und Urlaubsglück, ergab sich dann der richtige und schöne Moment."

Seine Liebste ahnte von all dem nichts. "Ich dachte wirklich, wir machen nur Urlaubsfotos. Als mir dann bewusst wurde, dass ich einen Heiratsantrag bekomme, war ich völlig überwältigt vor Glück und habe aus tiefstem Herzen Ja gesagt", erinnert sich Anna-Lena.