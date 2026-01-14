Geburtstag und Hochzeit an einem Tag: Lets Dance-Star Zsolt Sándor Cseke hat geheiratet

Der "Let's Dance"-Profitänzer Zsolt Sándor Cseke hat seine Verlobte Anna-Lena geheiratet. Die standesamtliche Trauung fand an seinem 38. Geburtstag statt. Die große Feier soll erst 2027 folgen.
Doppelter Grund zum Feiern für Zsolt Sándor Cseke (38): Der "Let's Dance"-Profitänzer hat an seinem 38. Geburtstag geheiratet. Auf Instagram gab er bekannt, dass seine Frau Anna-Lena nun ebenfalls den Namen Cseke trägt. Dazu veröffentlichte er ein Foto der beiden: Er trägt einen Anzug, die Braut ist im schulterfreien Hochzeitskleid zu sehen.