Geburtstag seiner Ehefrau Donnice: Howard Carpendale teilt emotionale Liebeserklärung

Howard Carpendale (79) ist seit Jahrzehnten mit seiner Ehefrau Donnice glücklich. Das feiert der Sänger nun auch auf Instagram. In einem Beitrag zu ihrem Geburtstag schreibt Carpendale: "Wenn ich sie anschaue, habe ich das Gefühl, irgendjemand hat ihr heimlich zehn Jahre extra in die Kindheit geschmuggelt." Aber das sei "sowieso unwichtig", fügt er hinzu und erklärt dann weiter: "Ich sehe sie - und ich sehe einen Menschen, der mir immer ein Lächeln schenkt. Der immer versucht, unsere Tage schön zu machen - und das seit sehr vielen Jahren."

Weiter heißt es in dem rührenden Post des 79-Jährigen, in dem auch ein Foto des Paares zu sehen ist: "Ich liebe sie. Und ich mag sie. Weil sie in dieser verrückten Welt mein Zuhause ist. Meine 'Lass-los'-Person. Mein zweites Ich." Am Ende seiner Liebeserklärung an Donnice schreibt Carpendale: "Und ich will es vor allen Menschen sagen: 'Ist ein Leben genug?'"

Hochzeit ließ lange auf sich warten

Der in Südafrika geborene Schlagerstar und die US-Amerikanerin Donnice Pierce haben 2018 geheiratet - nach mehr als 30 gemeinsamen Jahren. Im Interview mit dem Magazin "Bunte" erklärte der Sänger damals, warum die beiden solange mit der Hochzeit gewartet haben: "Es gab mehrere Gründe. Ich sagte schon immer aus Jux zu ihr, wenn ich 70 bin, denken wir übers Heiraten nach." Dann nannte er allerdings einen wesentlich ernsteren Grund: "Donnice war alkoholkrank. Wir haben den Kampf gegen dieses Teufelszeug zusammen gewonnen, aber es hat verdammt lange gedauert. Durch dieses Gift haben wir die dunkelsten Momente im Leben kennengelernt. Aber seit zwei Jahren ist es vorbei. Seitdem reden wir wieder ernsthaft übers Heiraten."

Der Sänger war zuvor mit Claudia Carpendale verheiratet, mit der er den gemeinsamen Sohn Wayne hat. Der 48-Jährige ist selbst als Schauspieler und Moderator erfolgreich. Seit 1983 ist Carpendale mit seiner heutigen Ehefrau Donnice liiert. Aus dieser Beziehung stammt Sohn Cass, der 1988 zur Welt kam.