Geburtstag seiner Ehefrau Donnice: Howard Carpendale teilt emotionale Liebeserklärung

Sie haben schwere Zeiten hinter sich, sind aber auch nach über 40 gemeinsamen Jahren unzertrennlich: Howard Carpendale widmet seiner Ehefrau Donnice auf Instagram eine berührende Liebeserklärung.
Howard Carpendale (79) ist seit Jahrzehnten mit seiner Ehefrau Donnice glücklich. Das feiert der Sänger nun auch auf Instagram. In einem Beitrag zu ihrem Geburtstag schreibt Carpendale: "Wenn ich sie anschaue, habe ich das Gefühl, irgendjemand hat ihr heimlich zehn Jahre extra in die Kindheit geschmuggelt." Aber das sei "sowieso unwichtig", fügt er hinzu und erklärt dann weiter: "Ich sehe sie - und ich sehe einen Menschen, der mir immer ein Lächeln schenkt. Der immer versucht, unsere Tage schön zu machen - und das seit sehr vielen Jahren."