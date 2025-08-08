Geburtstag: Ralf König wird 65 und ringt mit Siegfried

Ralf König ist Comic-Zeichner, Schwulen-Ikone und Spezialist für das Aufspießen von Homo- und Hetero-Klischees. Persönlich ist er anders, als ihn sich so mancher Fan vorstellen dürfte.
Köln - Für viele Comic-Freaks gibt es nichts Komischeres als die Geschichten von Ralf König, aber er selbst ist ein ernster, nachdenklicher Mann. "Ich bin ein melancholischer Typ", bestätigt er der Deutschen Presse-Agentur in seiner Wohnung in Köln. "Wenn man denkt, ich bin der Witzbold, dann ist das sicherlich falsch."