Geburtstag des Grundgesetzes: Stuttgart feiert „Democrazy“

1 Illuminiertes Rathaus: So wurde im vergangenen Jahr in Stuttgart an den Geburtstag des Grundgesetzes erinnert. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Was tun, um die Demokratie zu schützen? Aktiv für sie werben und sie feiern, so die Antwort des Stuttgarter Bündnisses für Demokratie. Am Freitag kann man sehen, wie das geht.











An diesem Freitag, 23. Mai, wird das Grundgesetz 76 Jahre alt. So staatstragend, wie die deutsche Verfassung ist, so wenig staatstragend soll dieser Geburtstag in Stuttgart begangen werden: „Let’s go Democrazy!“, lautet das junge Party-Motto des ebenfalls jungen Bündnisses für Demokratie und Menschenrechte in Stuttgart. Von 18 Uhr an soll an diesem Freitag am Österreichischen Platz unter der Paulinenbrücke „bunt, laut und gemeinsam“ die Demokratie gefeiert werden.