Geburtsstätte von Alfons Fügel: Droht diesem ehemaligen Wirtshaus auf den Fildern der Abriss?

Das einstige Gasthaus Krone gehört zu den prägenden Häusern in Bonlanden. Seit Kurzem ist es abgesperrt – aus Sicherheitsgründen. Droht dem früheren Wirtshaus nun der Abriss?
Das verschlungene Wirtshausschild, geschmückt mit Ranken, Blüten und natürlich der großen goldenen Krone, erinnert noch an die Glanzzeit des Hauses, ansonsten fristet das Gebäude Kronenstraße 16 in Bonlanden ein trauriges Dasein. Seit Jahren schon steht das einstige Wirtshaus Krone leer, im Eingangsbereich liegt Schmutz, die Fassade ist genauso vergilbt wie der Schriftzug im Fenster, der an eine ehemalige Einzelhandelsnutzung erinnert.