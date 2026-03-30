Lucia Diarra wollte ihr drittes Kind in Leonberg entbinden. Daraus wird wider Erwarten nichts, denn die Geburtshilfe schließt zum 31. März. Was das für die Weil der Städterin bedeutet.
In Lucia Diarras Wohnzimmer stehen auf dem Klavier zwei Störche auf je einem Holzblock. An jedem Storch ist ein Schild befestigt, darauf stehen Name und Geburtsdatum von Lucia Diarras Kindern. Es sind beides Jungs, zwei und vier Jahre alt. „Der Große wünschte sich immer eine Schwester“, erzählt die Weil der Städterin. Seit Kurzem weiß sie, dass ihr drittes Kind ein Mädchen wird.