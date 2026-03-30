Geburtshilfe Krankenhaus Leonberg: Leonbergs Kreißsaal-Aus löst Stress bei werdenden Müttern aus

Die Geburtshilfe in Leonberg schließt vorzeitig. Das schafft Unsicherheit für Schwangere wie Lucia Diarra, die nun umplanen müssen und große Sorgen plagen.
In Lucia Diarras Wohnzimmer stehen auf dem Klavier zwei Störche auf je einem Holzblock. An jedem Storch ist ein Schild befestigt, darauf stehen Name und Geburtsdatum von Lucia Diarras Kindern. Es sind beides Jungs, zwei und vier Jahre alt. „Der Große wünschte sich immer eine Schwester“, erzählt die Weil der Städterin. Seit Kurzem weiß sie, dass ihr drittes Kind ein Mädchen wird.