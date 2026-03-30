Geburtshilfe Krankenhaus Leonberg: Leonbergs Kreißsaal-Aus löst Stress bei werdenden Müttern aus

Die Geburtshilfe in Leonberg schließt vorzeitig. Das schafft Unsicherheit für Schwangere wie Lucia Diarra, die nun umplanen müssen und große Sorgen plagen.

In Lucia Diarras Wohnzimmer stehen auf dem Klavier zwei Störche auf je einem Holzblock. An jedem Storch ist ein Schild befestigt, darauf stehen Name und Geburtsdatum von Lucia Diarras Kindern. Es sind beides Jungs, zwei und vier Jahre alt. „Der Große wünschte sich immer eine Schwester“, erzählt die Weil der Städterin. Seit Kurzem weiß sie, dass ihr drittes Kind ein Mädchen wird.

Gern hätte sie ihre Tochter im Krankenhaus in Leonberg entbunden, wo bereits der zweitgeborene Sohn zur Welt kam. Daraus wird aber nichts: Die Geburtshilfe schließt zum 31. März. Und damit der hebammengeführte Kreißsaal, ein so seltenes wie von Schwangeren gefragtes Angebot, das auch Lucia Diarra wieder nutzen wollte. Doch der Geburtstermin ist im Juli.

„Ich bin enttäuscht“, sagt Lucia Diarra über das Aus der Geburtshilfe im Krankenhaus Leonberg

„Ich hätte es mir anders gewünscht und bin enttäuscht“, sagt Lucia Diarra. Das plötzliche Aus überrasche sie. „Es war klar, dass die Schließung kommt, aber nicht, dass sie jetzt schon kommt. Das ist ein schlechter Zeitpunkt.“ Die Leonberger Geburtsstation sollte erst im Jahr 2028 nach Böblingen eingegliedert werden. Ende Februar wurde das vorzeitige Aus verkündet. „Das ist sehr kurzfristig“, meint Lucia Diarra. Die Neuigkeit habe sich schnell rumgesprochen.

Die 34-Jährige entbindet nun in Böblingen. Mit ein Grund für die Entscheidung sei der Umstand, dass die Hebamme, die sie damals in Leonberg betreute, künftig in Böblingen arbeitet. Außerdem ist Lucia Diarra verkehrsbedingt die kürzere Fahrt nach Böblingen lieber als nach Stuttgart. Ob es in Böblingen bereits im Juli einen hebammengeführten Kreißsaal gibt, bezweifelt sie. Ein Kliniksprecher hatte im Gespräch mit unserer Zeitung betont, die Geburtshilfe werde weiter ausgebaut und ein hebammengeführter Kreißsaal ebenso eingerichtet wie „eine deutschlandweit einzigartige hebammengeführte Wochenstation“.

Das Böblinger Krankenhaus muss neben Leonberg ab 8. Mai auch Teile der Herrenberger Geburtshilfe integrieren Foto: IMAGO//Mareen Fischinger

Lucia Diarra sagt, „ich bin gespannt, wie es in Böblingen wird“. Das sei für alle eine ganz neue Situation. Sie hofft „inständig“, dass werdende Eltern nicht das Nachsehen haben. Denn das Böblinger Krankenhaus muss neben Leonberg ab 8. Mai auch Teile der Herrenberger Geburtshilfe integrieren – diese geht in der Nagolder Geburtshilfe auf. Genug Personal dürfte es geben, so Diarra, „aber auch genug oder mehr Räume?“ Die Sorge, mit Wehen mangels Kapazitäten abgewiesen zu werden, treibt Lucia Diarra um. „Sich solche Gedanken machen zu müssen, ist für jede Schwangere ein zusätzlicher Stressfaktor.“

„Schade, dass sich alles auf Böblingen konzentriert“

Auf den Kreis Böblingen bezogen sehe es bald „mau aus, was die Geburtshilfe angeht“, findet Lucia Diarra. Man müsse aufpassen, die Möglichkeiten für Schwangere nicht zu sehr einzuschränken. Mehr Kliniken bedeuteten mehr Vielfalt, mehr verschiedene Konzepte. Vor allem aber böten mehr Standorte mehr Sicherheit und weniger Stress hinsichtlich der Geburt – falls man tatsächlich in einer Klinik abgewiesen wird. „Schade, dass sich alles auf Böblingen konzentriert.“

Gerade die Schließung des hebammengeführten Kreißsaals in Leonberg schmerzt Lucia Diarra. Er habe einen „sehr guten Ruf“. Sie selbst habe schon vor der Geburt ihres zweiten Sohnes sehr gute Erfahrungen gemacht. Bei der persönlichen Anmeldung sei sie fast zwei Stunden lang durchgecheckt worden. „Ich habe mich willkommen gefühlt und sehr gut betreut“, erzählt Lucia Diarra. Während der Geburt „hätte es nicht besser sein können“, die Hebammen seien „so nett gewesen. Ich hatte das Gefühl, zur richtigen Zeit wurde das Richtige gesagt“. Die Tage nach der Entbindung habe man sie gut umsorgt, ihr aber zugleich genug Ruhe gegönnt. Ihr ältester Sohn kam in der Coronapandemie zur Welt. Strenge Regeln galten. Lucia Diarra wählte die Filderklinik, da ihr Mann dort bei der Geburt dabei sein durfte.

Hebammenkreißsäle: Das Land Baden-Württemberg hat Geld investiert

In hebammengeführten Kreißsälen kommen Kinder nur begleitet von erfahrenen Hebammen und ohne ärztliche Hilfe auf die Welt. Leonberg war bei der Einführung im Jahr 2022 die deutschlandweit 23. Geburtshilfe mit diesem speziellen Angebot, im Klinikverbund Südwest die zweite nach Herrenberg (2009). Das Land Baden-Württemberg hatte 2023 Fördergelder für den Ausbau bereitgestellt.

Im Kreis Ludwigsburg hat das Krankenhaus in Bietigheim-Bissingen einen Hebammenkreißsaal. In Stuttgart gibt es das Modell am Klinikum und im Marienhospital. In Nagold soll das Angebot des hebammengeführten Kreißsaals nach dem Umzug Herrenbergs bestehen bleiben. Pforzheim will es im Sommer einführen.

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Lucia Diarra wünscht sich vom Böblinger Krankenhaus rechtzeitig Informationen darüber, was sie als Schwangere erwartet. Sie ist froh über ihre Erfahrung. „Beim dritten Kind ist man eingegroovt. Ruhig und gelassen zu bleiben, ist wichtig.“ Und bald darf dann auch Storch Nummer drei einziehen.