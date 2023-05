1 Wo entbinden? In Stuttgart gibt es für Schwangere seit Ende Dezember weniger Auswahl. Foto: dpa

In Frauenklinik und Filderklinik haben 2018 so viele Frauen entbunden wie noch nie. Für das Robert-Bosch-Krankenhaus ist es dagegen kein gutes Jahr gewesen in der Geburtshilfe – und das nicht nur, weil das Charlottenhaus seine Kreißsäle aufgeben musste.









Stuttgart - So viele Babybäuche in einem Raum: Der Infoabend über die Entbindungsstation des Marienhospitals ist an diesem Abend gut besucht – trotz schlechtem Wetter. Immerhin, stehen muss niemand. Das war beim Termin zuvor anders, da soll es noch voller gewesen sein. Seit Ende 2018 gibt es in Stuttgart statt fünf nur noch vier Geburtskliniken. Macht sich das bereits bemerkbar oder täuscht der Eindruck? Erstes Fazit nach einem Monat: Zwei Häuser aus Stuttgart verzeichnen tatsächlich Zuwächse im Vergleich zur Zeit, als die Kreißsäle im Charlottenhaus noch in Betrieb waren. Die Filderklinik arbeitet schon länger am Rand ihrer Kapazitäten. Doch nicht alle haben mehr zu tun.