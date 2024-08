1 Was hat es mit Geburtsblumen auf sich? Foto: Bada1/Shutterstock

Geburtsblumen werden jedem Monat des Jahres zugeordnet werden und tragen symbolische Bedeutungen, ähnlich wie Sternzeichen. Die Tradition bietet eine schöne Möglichkeit, Natur und Symbolik miteinander zu verbinden.











Was sind Geburtsblumen?

Geburtsblumen sind bestimmte Blumen, die den zwölf Monaten des Jahres zugeordnet werden. Jede dieser Blumen wird mit bestimmten Eigenschaften und Symbolen in Verbindung gebracht, die häufig den Charakter oder die Persönlichkeit der Menschen widerspiegeln sollen, die in diesem Monat geboren sind. Diese Zuordnung ist kulturell bedingt und variiert in verschiedenen Teilen der Welt. Eine wissenschaftliche Grundlage haben die Geburtsblumen nicht.