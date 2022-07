1 2441 Geburten wurde vergangenes Jahr in Filderstadt registriert. Foto: picture alliance/dpa

Die Filderklinik reiht in Sachen Geburten einen Rekord an den anderen. Das wird auch im Ausland registriert. Immer mehr Gebärende aus fernen Ländern kommen nach Filderstadt. Das Standesamt hat große Probleme, die Geburtsurkunden zeitnah auszustellen.















Link kopiert

Filderstadt - Jan-Stefan Blessing ist glücklich: Besonders viele Neugeborene erblicken erstmals in Filderstadt das Licht der Welt. Der Leiter des Filderstädter Ordnungs, und damit auch der Standesamts, weiß natürlich, dass dies vor allem daran liegt, dass die Filderklinik in seinem Einzugsbereich ist. Und die hat einen herausragenden Ruf in Sachen Geburtshilfe, weit über Stadt und Landkreis hinaus. Wo andere Geburtskliniken längst nur noch einen Kaiserschnitt anbieten, kennt die Filderklinik noch viele erfolgreich angewandte Alternativen. Selbst jetzt in Zeiten der Pandemie konnten Väter in der Filderklinik umfassend die Geburt in der Klinik miterleben.

Blessing hat damit aber auch ein Problem: Sein Amt kommt kaum hinterher mit dem Ausstellen von Geburtsurkunden. Dabei sind diese extrem wichtig gerade in den ersten Lebenswochen und -monaten. In einigen Fällen dauert das so lange, dass sich Betroffene bei unserer Zeitung darüber beschwert haben. Von fünf Wochen oder länger war da die Rede in Sachen Wartezeit, einmal sogar von sechs Monaten.

Eine Urkunde für das ganze Leben

Und es hängt ja viel dran an solch einer Urkunde. Der Arbeitgeber kann sonst nicht offiziell informiert werden über den Nachwuchs, das Finanzamt nicht, Versicherungen können nicht umgewandelt, Elterngeld kann nicht beantragt werden. Alles Dinge, die auf Mehrkosten hinauslaufen. Dabei sind gerade junge Familien auf jeden Betrag angewiesen.

Hier zunächst einmal das Filderstädter Geburtenwunder in Zahlen: 2129 Geburten waren es im Jahre 2019, und 2020 dann 2441. Und jetzt, Stand 16. Juni, wurden bereits wieder 1261 jüngste Erdenbürger gezählt im Jahr 2021. Da ist die Filderklinik absolut spitze, und das nicht nur im Vergleich zu den anderen Geburtskliniken im Landkreis Esslingen. Blessing: „Wir machen schon darauf aufmerksam, dass wir bei Geburtsurkunden eine Bearbeitungszeit von drei bis vier Wochen benötigen. Damit sind wir aber unzufrieden.“ Sein Ziel: „Wir wollen da wieder auf unter eine Woche Bearbeitungszeit kommen. Das hatten wir 2019 erreicht.“

Das hat natürlich viel mit der personellen Besetzung zu tun, die zuletzt unter Corona gelitten hat. Aber das Problem ist auch struktureller Art: „Wir haben derzeit 2,6 Stellen, davon können wir uns mit einem Anteil von 0,6 hauptsächlich um Geburtsurkunden kümmern. Da haben wir einen weiteren Bedarf an 0,6 Stellen“, so Blessing. In einer Verwaltung ist das freilich einfacher gesagt als getan: Das muss der Gemeinderat absegnen, und das muss auch im anstehenden Doppelhaushalt eingebucht sein. Mit anderen Worten: Das dauert. „Wir arbeiten aktuell an internen Lösungen“, so Blessing, „und wir haben inzwischen bereits im Vorgriff eine Stelle ausgeschrieben, die zunächst einmal auf drei Jahre befristet ist“.

Der internationale Ruf der Klinik

Hier muss erwähnt werden, dass nicht nur die allein bundesweit stets steigenden Geburtenzahlen dem Standesamt zu schaffen machen, sondern auch der internationale Ruf der Klinik, der Gebärende weit aus dem Ausland zunehmend nach Filderstadt lockt. Blessing: „Um eine Geburtsurkunde ausstellen zu können, benötigen wir unbedingt die Geburtsurkunden der Eltern, die Urkunde von deren Eheschließung und gegebenenfalls die Scheidungspapiere.“ Und die müssen dokumentenecht vorliegen. Möglicherweise müssen die noch ins Deutsche übersetzt werden, dafür gibt es spezielle Urkunden-Dolmetscher, zu denen es die nötigen Kontakte gibt. Wenn diese Unterlagen fehlen, unvollständig sind oder nicht dokumentenecht, verzögert sich dieses Prozedere schon mal um Wochen oder Monate.

Hier offenbaren sich Menschenschicksale

Blessing: „Hier geht es um sensible Bereiche bei den Menschen. Da müssen wir schon sehr exakt und fehlerfrei arbeiten. Bei der Geburt fängt ja alles an. Was hier festgestellt wird, kann erhebliche Folgen haben im weiteren Leben. Denken Sie da mal etwa an spätere Erbschaftsfragen.“

Und zugleich offenbaren sich da auch Menschenschicksale: Eltern, denen auf der Flucht diese Dokumente genommen wurden, die sie unterwegs verloren haben. Oder die aus Ländern kommen, bei denen solch ein Dokumentierungswesen eher nachlässig gehandhabt wird. Da ist dann auch der Kontakt mit der jeweiligen Botschaft des Heimatlandes nicht erfolgversprechend. Und da gibt es dann auch noch eine Kommunen übergreifende Aufsichtsbehörde der Standesämter, die sich solch schwieriger Fälle annimmt. Beschleunigt wird der Vorgang so freilich nicht.

Es gibt auch vorläufige Bescheide

Hier in dieser mühevollen Spurensuche sieht Blessing auch die eingangs erwähnte ungewöhnlich lange Wartezeit von sechs Monaten. Aber ganz ohne Papiere müssen auch diese Menschen nicht leben: „Da gibt es dann eine beglaubigte Abschrift aus dem Geburtsregister. Das ist ein vorläufiger Bescheid.“ Bei anderen Beurkundungsbereichen geht es in Filderstadt entspannter zu. Eheschließungen gingen zurück von 180 im Jahre 2019 auf 156 in 2020, aktuell sind es 2021 bis jetzt 52, hier zeichnen sich klar die Beschränkungen in der Pandemie ab. Zugenommen haben die Sterbefälle von 409 (2019) auf 462 (2020) und nun Stand 16. Juni auf 216 Sterbefälle bislang im Jahr 2021.