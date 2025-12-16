Geburten: Weihnachten kommen im Schnitt die wenigsten Kinder zur Welt

1 Die meisten Geburten gibt es im Schnitt am 21. September. (Symbolbild) Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Fast ein Drittel aller Kinder kommen durch einen Kaiserschnitt zur Welt. Dies hat Auswirkungen auf die Geburtenzahlen an Feiertagen.











Wiesbaden - An Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen kommen in Deutschland die wenigsten Kinder zur Welt. Im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre wurden dem Statistischen Bundesamt in Wiesbaden zufolge an Heiligabend 1.470 Babys lebend geboren. An den beiden Tagen darauf waren es 1.445 beziehungsweise 1.520. Der Durchschnitt aller Tage liegt deutlich höher: Von 2015 bis 2024 waren demnach täglich jeweils 2.069 Mädchen und Jungen zur Welt gekommen.