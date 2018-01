Geburt im Auto 36-Jährige bekommt Kind mit telefonischer Hilfe der Feuerwehr

Von red/dpa 15. Januar 2018 - 14:38 Uhr

Der Feuerwehrmann alarmierte einen Krankenwagen. Foto: dpa

In Hamburg hat eine 36-jährige Frau ihr Kind in einem Auto zur Welt gebracht – mit der Hilfe eines Feuerwehrmannes, der ihr am Telefon assistierte.

Hamburg - Eine 36-Jährige hat in Hamburg ihr Kind im Auto zur Welt gebracht – mit telefonischer Unterstützung durch die Feuerwehr. Die Frau und der Vater des Babys waren nach dem Einsetzen der Wehen in den Wagen gestiegen, konnten aber nicht mehr losfahren, weil die Geburt einsetzte, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Frau brachte einen gesunden Jungen zur Welt

Der Mann wählte am frühen Montagmorgen den Notruf. Ein Feuerwehrmitarbeiter habe die Geburt mit Hilfe eines speziellen Abfrage-Protokolls unterstützt, nachdem er einen Rettungswagen alarmiert hatte, hieß es. Der werdende Vater und die zur Hilfe geeilten Großeltern setzten die Anweisungen um. Die 36-Jährige brachte einen gesunden Jungen zur Welt und wurde zur Nachsorge in eine Geburtshilfeklinik gebracht.