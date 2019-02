Brutaler Angriff in Stuttgart Schwarzfahrer stößt Kontrolleur aus der Stadtbahn

Am Montagnachmittag wird ein Unbekannter in der U15 in Richtung Stammheim kontrolliert. Er hat keine Fahrkarte und weigert sich, seinen Ausweis zu zeigen. Als die Bahn wieder anhält, geht er zum Angriff über.