Fünf Babys auf einmal: An der Charité bringt eine Frau Fünflinge zur Welt. Ein seltenes Ereignis, das selbst erfahrene Ärzte fordert. Wie es den Kindern und der Mutter geht.
Berlin - Eine Frau hat an der Berliner Charité Fünflinge auf die Welt gebracht. Zwei Mädchen und drei Jungen wurden Ende September in der Klinik für Geburtsmedizin der Charité – Universitätsmedizin Berlin geboren, wie das Krankenhaus am Donnerstag mitteilte. Die fünf Kinder und ihre Mutter seien wohlauf. Die Neugeboren entwickelten sich demnach prächtig und konnten ihr Geburtsgewicht bereits mehr als verdoppeln.