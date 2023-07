1 Bert Beisel ist zum Studieren in die USA gegangen – und dort geblieben. Bert Beisel lebt seit 1992 in den Vereinigten Staaten. Foto: Torsten Schöll

Columbia/Stuttgart - Bert Beisel hat sich eine Stunde Zeit genommen. Es ist Samstag gegen vier Uhr nachmittags – Stuttgarter Zeit. Es ist der Tag, an dem die wichtigsten amerikanischen Fernsehsender den Sieg Joe Bidens im Bundesstaat Pennsylvania verkünden und damit den Triumph des demokratischen Kandidaten bei der Präsidentschaftswahl. In Columbia, einer Kleinstadt mit rund 5000 Einwohnern, ist es erst neun Uhr in der Früh. Aber auch hier, im Marion County, einem Landkreis im US-Bundesstaat Mississippi, in dem Donald Trump 68,6 Prozent der Stimmen erzielt hat, ahnen die Menschen zu diesem Zeitpunkt schon, dass der nächste Präsident der Vereinigten Staaten nicht ihr Mann sein wird.