Gebührenschraube dreht sich kräftig: Musikschule wird um zehn Prozent teurer

1 Der Instrumentalunterricht bei der Musikschule wird deutlich teurer. Foto: Archiv (Avanti/Ralf Poller)

Eltern müssen künftig deutlich tiefer in die Tasche greifen, wenn ihr Kind die Musikschule Marbach-Bottwartal besucht. Die Räte in Marbach sehen einen dringenden Reformierungsbedarf bei der Finanzierung der Einrichtung.











Die MusikschuleMarbach-Bottwartal hat einen ausgezeichneten Leumund, gilt als ergiebige Talentschmiede. Sie steht aber auch im Ruf, vergleichsweise üppige Preise zu verlangen. Zum nächsten Schuljahr müssen die Eltern sogar nochmals tiefer in die Tasche greifen. Der Marbacher Bürgermeister Jan Trost verkündete am Donnerstagabend im Gemeinderat, dass die Gebühren im Schnitt um zehn Prozent erhöht würden. Doch auch die Stadt pumpt mehr Geld in die Einrichtung, erklärt sich bereit, fortan einen Abmangel von bis zu 132 000 Euro zu übernehmen. Zuletzt war der Betrag auf 86 700 Euro gedeckelt.