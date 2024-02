Gebührendes Comeback: Stephanie Stumph feiert Rückkehr des SemperOpernballs in Traumrobe

1 Stephanie Stumph in ihrem SemperOpernball-Kleid. Foto: imago images/Future Image

Schauspielerin Stephanie Stumph ließ es sich nicht nehmen, die Rückkehr des SemperOpernballs gebührend zu feiern und erschien in einem rosafarbenen und blumigen Ballkleid.











Zum ersten Mal seit rund vier Jahren fand am Freitagabend (23. Februar) wieder der SemperOpernball in der Oper und auf dem Dresdener Theaterplatz statt. Den ersten Opernball nach der Corona-bedingten Pause moderierten der durch "Game of Thrones" international bekannt gewordene Schauspieler Tom Wlaschiha (50) und seine Kollegin Stephanie Stumph (39).