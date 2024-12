Gebühren in Stuttgart: Wasser, Müll, Sterben: (fast) alles in Stuttgart wird 2025 teurer

Stuttgarter Chirurg versorgt Kinder an Silvester Wenn Böller in Kinderhänden explodieren

Der Stuttgarter Kinderchirurg Raphael Staubach versorgt seit Jahren in der Silvesternacht brandverletzte Kinder und Jugendliche. Was Feuerwerkskörper in Kinderhände anrichten können und warum das Ausmaß an Verletzungen häufig nicht gleich sichtbar ist.