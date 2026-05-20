Gebühr für Straßennutzung: Schweiz will bei Ausländern für Durchfahrt kassieren

Stau, Gebühren, Ärger: Die Schweiz plant eine neue Transitabgabe für Ausländer – mit Folgen für Millionen Urlauber. Wie hoch sie ausfallen soll und was Kritiker daran stört.
Zürich - Wer auf dem Weg in die Ferien Richtung Süden die Schweiz durchquert, soll künftig zur Kasse gebeten werden. Die Durchfahrer ließen kein Geld im Land, verstopften nur die Straßen und verpesteten die Luft, hieß es in einer Parlamentsdebatte, bevor die Transitgebühr im März beschlossen wurde. Die Abgeordneten wollten "den Deutschen die Italien-Ferien vermiesen", titelte der "Tages-Anzeiger". Jeder, der "ohne wesentlichen Aufenthalt" durch die Schweiz fährt, soll zahlen. Was ist genau geplant?