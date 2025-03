Gebietsverluste in Region Kursk: Armeechef deutet Rückzug ukrainischer Soldaten an

1 Der ukrainische Armeechef Oleksandr Syrskyj. Foto: IMAGO/ABACAPRESS/Chubotin Kirill/Ukrinform/ABACA

Nach den Gebietsverlusten in der russischen Grenzregion Kursk hat der ukrainische Armeechef Oleksandr Syrskyj einen Teilrückzug seiner Truppen angedeutet. „In der schwierigsten Situation war und ist es meine Priorität, das Leben der ukrainischen Soldaten zu retten“, erklärte Syrskyj am Mittwoch auf Facebook. „Zu diesem Zweck begeben sich die Einheiten der Verteidigungskräfte, wenn nötig, in günstigere Positionen“, fügte er hinzu und nutzte eine Formulierung, die typischerweise verwendet wird, um einen Rückzug zu verkünden.