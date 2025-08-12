Gebietsabtretungen an Russland?: Es gibt eine Lösung – aber nicht ohne die Ukraine

Deutschlands Außenminister ist gegen die Abtretung ukrainischer Gebiete an Russland. Doch das schließt einen anderen Kompromiss nicht aus, meint Redakteurin Rebekka Wiese.
Die Ukraine darf nicht mit am Tisch sitzen, wenn am Freitag in Alaska über ihre Zukunft verhandelt wird. US-Präsident Donald Trump und das russische Staatsoberhaupt Wladimir Putin wollen sich zu zweit treffen – was sowohl die Ukraine als auch die EU besorgt. Zumal Trump kürzlich davon sprach, dass ein „Gebietstausch“ zwischen der Ukraine und Russland Teil eines möglichen Deals sein könnte.