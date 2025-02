Gebiete in Baden-Württemberg: Suche nach Atommüll-Endlager dauert wohl noch halbes Jahrhundert

1 Wohin nur mit dem gefährlichen Abfall? Foto:

In Baden-Württemberg sind jetzt weitere Gebiete für ein Atommüll-Endlager ausgeschlossen worden. Ursprünglich sollte in Deutschland bis 2031 ein Standort gefunden sein. Davon ist man längst abgerückt.











Wer in Münsingen oder Bad Herrenalb lebt, kann sich ob der schönen Lage der Städte ganz grundsätzlich glücklich schätzen. Jetzt kommt noch ein weiterer Grund dazu: Vor ihrer Haustür wird es kein Atommüll-Endlager geben. Denn die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hat jüngst im Zuge ihrer Standortsuche weitere Gebiete ausgeschlossen, so auch einen Streifen von Bad Herrenalb über Pforzheim bis in den Main-Tauber-Kreis hinein. Ein Band von Münsingen bis auf die Ostalb sowie kleinere Bereiche am Bodensee kommen ebenfalls nicht mehr in Frage.