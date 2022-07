1 Die Polizei sperrt bis zu 300 Meter um den Fundort herum ab. Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein belebter Teil der Gemeinde Ingersheim (Kreis Ludwigsburg) muss schnellstmöglich evakuiert werden. Erst danach kann die Bombe entschärft werden.















Wegen eines Bombenfunds wird ein Teil der Ingersheimer Ortsmitte seit dem Mittwochmittag evakuiert. Betroffen sind alle, die sich in 300 Metern um die Fundstelle herum aufhalten. Die Bombe ist am Mittwochmorgen von Bauarbeitern an der Pleidelsheimer Straße auf Höhe der Hausnummer 26 entdeckt worden. Der Evakuierungsradius erstreckt sich nun vom Parkplatz des Sportplatzes bis zum Lerchenweg und vom nördlichen Ende der Krebsgasse bis südlich des Schöllbachwegs. Betroffen sind somit auch das Rathaus Großingersheim, der Friedhof, ein Supermarkt an der Talstraße und Geschäfte an der Tiefengasse. Wer sich dort aufhält, soll das Gebiet möglichst schnell verlassen. Für Menschen, die sonst nirgends unterkommen können, ist an der SKV-Halle eine Sammelstelle eingerichtet.

Die Polizei geht am frühen Nachmittag davon aus, dass die Evakuierung noch einige Stunden dauern wird. Erst danach kann die Bombe entschärft werden. Um was für eine Bombe es sich handelt und wann die Menschen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei Ludwigsburg hält auf ihrer Facebook-Seite über den Einsatz auf dem Laufenden.