Gebete für katholisches Oberhaupt: Genesung geht weiter: Papst Franziskus ist guter Stimmung

1 Papst Franziskus muss aufgrund einer Lungenentzündung behandelt werden. Foto: ddp/Evandro Inetti/ZUMA Press Wire

Hoffnungsvolle Nachrichten aus der römischen Gemelli-Klinik: Papst Franziskus soll nach seiner Lungeninfektion "guter Stimmung" sein und sich weiter durch Therapien erholen können.











Papst Franziskus (88) wird seit dem 14. Februar in der römischen Gemelli-Klinik behandelt. Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche befindet sich auf dem Weg der Erholung. Wie "Vatican News" berichtet, hat der Vatikan am Donnerstagmittag bekannt gegeben, dass der 88-Jährige nach seiner Infektion an Atemwegen und Lunge "guter Stimmung" sei und nach einer erholsamen Nacht bereits wieder im Sessel sitzen könne. Zudem wird der Papst seine Therapien und Analysen fortsetzen.