Gebäudeensemble in Bad Cannstatt: Abriss der Daimlerstraße 100 gestartet

1 Der Gebäudekomplex Daimlerstraße 100/Veielbrunnenweg 23 bis 25 wird derzeit abgerissen. Foto: Sebastian Steegmüller

Nach vielen Jahren, zahlreichen Protesten und Diskussionen rücken nun für drei Gebäude in Bad Cannstatt die Bagger an.











Eigentlich sollten die drei maroden Gebäude in Bad Cannstatt noch vor Beginn der Fußball-EM am 14. Juni abgebrochen werden. Doch wieder einmal verzögerte sich das Vorhaben. Nun aber hat der Abriss tatsächlich begonnen: Beim Gebäudekomplex Daimlerstraße 100/Veielbrunnenweg 23 bis 25, der einsturzgefährdet ist, sind am 9. September die Bagger angerückt. Hierbei, so die Stadt, wird es voraussichtlich zu Beeinträchtigungen für Anwohner und Verkehrsteilnehmende kommen. Diese sollen so gering wie möglich gehalten werden.