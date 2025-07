1 Der Brand brach in den Geschäftsräumen im Erdgeschoss aus. Foto: Feuerwehr Stuttgart

Die Feuerwehr rückt am Mittwochnachmittag zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in Sillenbuch aus. Der Brand kann schnell gelöscht werden.











 In einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Kirchheimer Straße in Stuttgart-Sillenbuch ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Geschäftsräume sind bis auf Weiteres nicht nutzbar.