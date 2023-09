Was wird jetzt aus dem Mercedes-Stern?

Gebäude in Stuttgart-Möhringen

1 Dieser Mercedes-Stern wurde Ende März 2021 vom Hauptbahnhof in Stuttgart gehievt. Er wartet nun am Mercedes Benz Museum auf die Rückkehr auf den Bahnhofsturm. Foto: Archiv Andreas Rosar

In wenigen Tagen verschwindet ein riesiger Mercedes-Stern aus dem Stadtbild von Stuttgart. Noch ist er auf dem Gebäude der Ex-Daimler-Zentrale in Möhringen. Erneut aufgestellt werden kann er nicht. Sein Ende ist geheimnisvoll.











Link kopiert



Viele Stuttgarter haben etwas übrig für die Mercedes-Sterne, die sich in ihrer Stadt auf mehreren hohen Gebäuden drehen. Das Interesse spiegelt sich in der Nachricht, dass einer der Sterne der Mercedes-Benz AG in wenigen Tagen für immer abgebaut werden soll.