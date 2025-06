Gebäude in Flammen: Großbrand in Eglosheim

1 Die Feuerwehr hat in Eglosheim alle Hände voll zu tun. Foto: Imago/Bihlmayerfotografie)

Seit Sonntagnachmittag brennt das alte Gästehaus des Internationalen Bundes in Ludwigsburg. Verletzte gibt es wohl nicht. Doch das Gebäude ist offenbar nicht zu retten.











Das alte Jugendgästehaus des Internationalen Bundes in der Hirschbergstraße in Eglosheim steht in Flammen. Das vermeldete das Polizeipräsidium Ludwigsburg kurz vor 18 Uhr. Und auch gegen 19.40 Uhr hatte die Feuerwehr noch mit dem Brand zu kämpfen. Das Ganze sei so kompliziert, „dass man sich überlegt, das Gebäude kontrolliert abbrennen zu lassen“, sagte ein Polizeisprecher.