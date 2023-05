Gebäude in der Ditzinger Marktstraße

1 Ziehen die Bürger an: Die Schaufenster in der Marktstraße 13. Foto: Simon Granville

Der Kultur- und Kunstkreis Ditzingen nutzt die Schaufenster in der Marktstraße 13 für eine Ausstellung zur Pandemie – in den Räumen hat die Stadt auch ein Schnelltestzentrum eingerichtet. Es ist nicht der erste ungewöhnliche Ort, den der Verein belebt.









Ditzingen - Nasen- und Rachenabstrich in kunstvoller Umgebung: Wo die Stadt Ditzingen am Montag ein Corona-Schnelltestzentrum für ihre Bürger eröffnet hat (Anmeldung im Internet: www.schnelltestzentrum-ditzingen.de), zeigen derzeit Mitglieder des Kultur- und Kunstkreises, was sie mit dem Thema „Corona und wie das Virus uns beeinträchtigt und beschäftigt“ verbinden.