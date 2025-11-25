Åge Hareide: Skandinavische Trainerlegende an Krebs erkrankt

1 Åge Hareide ist schwer erkrankt. Foto: Andreas Gora/dpa/Andreas Gora

Åge Hareide machte sich unter anderem als Nationaltrainer Norwegens, Dänemarks und Islands einen Namen. Nun muss er mit einer niederschmetternden Diagnose fertig werden.











Link kopiert



Der langjährige Fußballtrainer Åge Hareide ist schwer an Krebs erkrankt. Bei ihm wurde im Juli ein Hirntumor festgestellt, wie der Norweger zusammen mit seinem Sohn Bendik unter anderem in einem Interview mit der Zeitung „Verdens Gang“ bekanntgab. „Das ist schon etwas schade ... aber es wird keine weiteren Trainerjobs mehr geben“, sagte der 72-Jährige der Zeitung. Die Krebsdiagnose sei „ein Schock“ gewesen.