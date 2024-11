Gazakrieg: Palästinenser: 120 Tote bei Angriffen Israels in Gaza

Foto: Omar Ashtawy Apaimages/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Gaza/Tel Aviv - Bei Angriffen der israelischen Armee im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben seit der Nacht zu Freitag mindestens 120 Menschen getötet worden. Die israelische Armee betonte auf Anfrage, für eine Stellungnahme benötige sie die exakten geographischen Koordinaten der Angriffe. Diese liegen aber wegen der starken Zerstörungen nur selten vor. Die Angaben beider Seiten ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Mitarbeiter palästinensischer Rettungsdienste sagten der Deutschen Presse-Agentur, im Norden des Gazastreifens habe es etwa 25 Tote und im Flüchtlingsviertel Nuseirat im Zentrum des Küstenstreifens weitere 20 Todesopfer gegeben. Nach Angaben des Zivilschutzes wurden zudem 75 Menschen bei Angriffen in dem Ort Beit Lahia im Norden des Gebiets getötet. Bei den Angaben wurde nicht zwischen Bewaffneten und Zivilisten unterschieden.



Auslöser des Gazakriegs war das Massaker der Hamas und anderer Extremisten aus dem Gazastreifen in Israel mit 1.200 Toten und rund 250 Verschleppten am 7. Oktober 2023.