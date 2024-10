Gaza: WHO-Hilfe nach erstem Cholera-Fall im Libanon

1 Vertriebene leben unter teils unhygienischen Zuständen auf engstem Raum zusammen (Archivbild) Foto: Marwan Naamani/dpa

Mehr als eine Million Vertriebene im Libanon, die teils auf engstem Raum zusammenleben: Das ist ein Nährboden für Infektionskrankheiten. Der erste Cholera-Fall versetzt die WHO in Alarmbereitschaft.











Genf - Die Weltgesundheitsorganisation WHO ist nach dem ersten gemeldeten Cholera-Fall in der aktuellen Krise im Libanon alarmiert. Sie arbeite mit Hochdruck daran, einen größeren Cholera-Ausbruch zu verhindern, berichtete sie in Genf. Die libanesischen Gesundheitsbehörden hatten diese Woche einen ersten Fall bestätigt.