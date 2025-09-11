Gaza-Verhandlungen: Katars Premier: Netanjahu zerstört Hoffnung für Geiseln

Israels Angriff in Doha ist international verurteilt worden. Die USA und Katar warnen vor Folgen für die Verhandlungen über eine Gaza-Waffenruhe. Katars Ministerpräsident erwähnt auch die Geiseln.
Doha - Israels versuchter Angriff auf die Führungsspitze der islamistischen Terrororganisation Hamas in Katar könnte nach Einschätzung des Ministerpräsidenten des Golfstaates negative Folgen für die Geiseln im Gazastreifen haben. "Ich denke, das, was (Israels Regierungschef Benjamnin) Netanjahu gestern getan hat, hat jede Hoffnung für diese Geiseln zunichtegemacht", sagte der katarische Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani am Mittwoch in einem Interview des US-Fernsehsenders CNN.