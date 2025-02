Gaza-Stadt: Pfarrer von Gaza dankbar für Anrufe des kranken Papstes

Die Christen in Gaza sind froh darüber, dass der schwerkranke Papst Franziskus auch vom Krankenbett aus regelmäßig Pfarrer Gabriel Romanelli anruft. „Wie jeden Tag seit Beginn dieses schrecklichen Krieges hat uns Papst Franziskus wieder einmal angerufen, um seine Nähe zu bekunden, für uns zu beten und uns seinen Segen zu geben“, berichtete der Geistliche am Mittwochmorgen der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA).

Als Gemeinde der Heiligen Familie in Gaza, die zum Lateinischen Patriarchat von Jerusalem gehöre, „freuen wir uns, seine Stimme zu hören, was immer ein Trost ist“, fügte Romanelli hinzu: „Zu wissen, dass er trotz seines heiklen Gesundheitszustands weiterhin an uns alle denkt und für den Frieden in Gaza betet und uns gleichzeitig für die ständigen Gebete dankt, bereitet uns selbst inmitten so vieler Prüfungen große Freude.“

Natürlich verfolge man auch in Gaza alle Nachrichten über die Gesundheit des Papstes, ergänzte der wie Franziskus aus Argentinien stammende Ordensmann und rief zum Gebet für den Frieden auf. Auf dem Gelände der Pfarrei haben weiterhin Hunderte Menschen Zuflucht gefunden, darunter auch muslimische Nachbarn. Die Gesamtzahl der Christen im Gazastreifen ist laut Romanelli von 1.017 Personen auf unter 700 gesunken.