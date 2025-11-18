Gaza-Krieg: Was bedeutet die UN-Resolution für den Gaza-Friedensplan?

Seit mehr als einem Monat herrscht eine fragile Waffenruhe im Gaza-Krieg. Mit dem Nahost-Friedensplan von US-Präsident Trump soll darauf aufgebaut werden - kann eine UN-Resolution das voranbringen?
New York - Der UN-Sicherheitsrat hat eine Resolution zur Absicherung des Nahost-Friedensplans von US-Präsident Donald Trump für den Gazastreifen verabschiedet. Damit setzt das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen ein deutliches Zeichen, dass der Plan auf breite Unterstützung der Staatengemeinschaft bauen kann.