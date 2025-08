Die Terrorgruppe Hamas erschwert mit Horror-Videos von abgemagerten Geiseln die Vermittlungsbemühungen in Gaza und geht mit ihrem Nein zu einer Entwaffnung auf Konfrontationskurs zu arabischen Staaten. Nun wollen USA und Israel ihre Taktik bei den Gesprächen über eine Feuerpause ändern – „alles oder nichts“, lautet die neue Linie.

Führende arabische Staaten wie Saudi-Arabien und Katar hatten vorige Woche erstmals gefordert, die Hamas solle ihre Waffen niederlegen und die Macht in Gaza abgeben. Die Araber verstärkten auch ihre Bemühungen, der Vision einer Zwei-Staaten-Lösung von Israel und eines Palästinenser-Staates neuen Schwung zu verleihen. Westliche Staaten wie Frankreich, Großbritannien und Kanada kündigten unter dem Eindruck der Bilder hungernder Zivilisten an, ein unabhängiges Palästina anzuerkennen, wenn Israel eine Waffenruhe verhindern sollte.

„Die Anerkennung eines palästinensischen Staates dient dazu, Druck auf Israel auszuüben, um die Gespräche über die Waffenruhe voranzutreiben“, sagte der Nahost-Experte Joe Macaron von der US-Denkfabrik Wilson Center unserer Zeitung. Ob das gelinge, sei unsicher.

Auch die arabische Initiative, eine Feuerpause in Gaza mit der Entwaffnung der Hamas und der Perspektive eines Palästinenser-Staates zu verbinden, hat bisher keine greifbaren Ergebnisse gebracht. Die Türkei distanzierte sich von der Forderung, die Hamas solle ihre Waffen niederlegen.

Hamas will sich dem Druck der Araber nicht beugen

Die Hamas will sich dem Druck der Araber nicht beugen. Ihr bewaffneter Kampf gegen Israel werde bis zur Gründung eines Palästinenser-Staates mit der Hauptstadt Jerusalem weitergehen, erklärte die Terrorgruppe, die den Gaza-Krieg am 7. Oktober 2023 mit ihrem Angriff auf Israel begonnen hatte.

Mit ihrer Erklärung reagierte die Hamas auf Äußerungen des US-Nahost-Gesandten Steve Witkoff. Er hatte bei einem Israel-Besuch gesagt, die Hamas sei zur Entwaffnung bereit. Zeitgleich mit ihrem Dementi veröffentlichte die Hamas Videos der israelischen Geisel Evjatar David; in den Aufnahmen war der 24-jährige Mann war stark abgemagert; die mit der Hamas verbündete Gruppe Islamischer Dschijhad veröffentlichte Aufnahmen des Deutsch-Israelis Rom Braslavski, der ebenfalls in Geiselhaft sitzt.

Khalil al-Hayya, Chef des politischen Hamas-Flügels, warf Ägypten vor, nichts gegen die Hungersnot in Gaza zu tun, und rief Palästinenser in Jordanien zum Aufstand auf. Die Provokationen der Hamas sind besonders für die arabischen Vermittler Ägypten und Katar ein Problem, denn sie haben in den Verhandlungen versucht, die Terrorgruppe zu Zugeständnissen zu bewegen. Hayya und andere Hamas-Funktionäre leben in der katarischen Hauptstadt Doha, wo auch jüngste Gaza-Verhandlungen stattfanden. In Doha ging es zuletzt um eine 60-tägige Waffenruhe mit Freilassung von zehn lebenden Hamas-Geiseln sowie von palästinensischen Häftlingen aus israelischen Gefängnissen.

Nun erwägen Israel und die USA einen neuen Kurs. Präsident Donald Trump wolle, dass alle lebenden 20 Geiseln auf einen Schlag freikommen, so Witkoff. „Stückwerk“ bei den Verhandlungen bringe nichts. Ab sofort solle es um „alles oder nichts“ gehen.

Voraussetzung: Entwaffnung der Hamas.

Witkoff sprach mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu über den neuen Plan, wie die Nachrichtenseite Axios meldete. Israelische Medien und die „New York Times“ berichteten, Trump und Netanjahu wollten der Hamas ein Ultimatum setzen. Die Terrorgruppe solle an einem Stichtag alle Geiseln freilassen. Im Gegenzug sollten palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freikommen. Zudem sollten Israel und die Hamas das Ende des Krieges erklären. Zu den Voraussetzungen dafür gehöre die Entwaffnung der Hamas.

Die Terrororganisation hatte sich schon mehrfach zu einer sofortigen Freilassung aller Geiseln und zur Übergabe der Macht im Gaza-Streifen an eine palästinensische Technokraten-Regierung bereit erklärt. Die Hamas will aber, dass Israel im Rahmen einer Vereinbarung alle Truppen aus Gaza abzieht. Das lehnt Netanjahu bisher ab.