Gaza-Krieg: US-Regierung: Sechs tote Geiseln im Gazastreifen geborgen

2 Angehörige der Geiseln fordern ihre Freilassung. Foto: Ohad Zwigenberg/AP/dpa

Seit Monaten dauern die Kämpfe im Gazastreifen an. Nun hat Israels Militär mehrere Leichen entdeckt - nach US-Angaben sind es die von sechs Entführten.











Tel Aviv/Gaza - Israels Militär hat nach US-Angaben die Leichen von sechs Geiseln im Gazastreifen geborgen. Darunter befinde sich der amerikanisch-israelische Staatsbürger Hersh Goldberg-Polin, gab US-Präsident Joe Biden am frühen Morgen in einer Mitteilung bekannt. Das israelische Außenministerium hatte kurz zuvor eine Erklärung der Angehörigen veröffentlicht, in der sie den Tod "ihres geliebten Sohnes und Bruders" bekannt gaben. Israels Armee hatte zuvor bekanntgegeben, dass sie während eines Einsatzes im Gazastreifen mehrere Leichen gefunden habe.