Gaza-Krieg: Union gegen Stopp der Waffenexporte nach Israel

1 Die Führung der Unions-Fraktion hat sich mit Außenminister Wadephul auf eine gemeinsame Linie verständigt, was Israel angeht. Foto: Michael Kappeler/dpa

Seit dem Terrorangriff der Hamas vor 20 Monaten hat Deutschland Rüstungsexporte für eine halbe Milliarde Euro an Israel genehmigt. Ob die Waffenlieferungen fortgesetzt werden sollen, ist umstritten.











Link kopiert



Berlin - Die Führung der Unionsfraktion im Bundestag hat sich gegen einen Stopp der Waffenlieferungen an Israel wegen des militärischen Vorgehens im Gazastreifen gestellt. Der Fraktionsvorstand habe sich am Montag mit Außenminister Johann Wadephul (CDU) auf eine gemeinsame Linie verständigt, nach der "Kritik unter Freunden" an Israel zwar ausgesprochen werden sollte, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Steffen Bilger. "Was jetzt aber für uns nicht auf der Tagesordnung steht, sind dann weitere Schlussfolgerungen was beispielsweise die Waffenlieferungen oder irgendwelche Sanktionen anbelangt."