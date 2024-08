Gaza-Krieg: NYT: Hamas laut US-Beamten nicht militärisch auszuschalten

1 Die Rückkehr der Geiseln sei nur duch Verhandlungen möglich, sagen US-Regierungsbeamte. (Archivbild) Foto: Ariel Schalit/AP/dpa

Israel müsse einsehen, dass die Rückkehr der Geiseln nur durch Verhandlungen erreicht werden könne, sagen US-Regierungsbeamte der «New York Times».











New York - Israel hat nach Einschätzung hochrangiger US-Beamter im Krieg gegen die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas militärisch alles erreicht, was möglich ist. Das Militär habe der Hamas schwer zugesetzt, werde sie aber nie vollständig ausschalten können, berichtet die "New York Times" unter Berufung auf namentlich nicht genannte Beamte. Die anhaltenden Bombenangriffe Israels erhöhten nur die Gefahren für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen.