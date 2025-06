Gaza-Krieg: Neue Gaza-Hilfszentren sollen wieder öffnen

1 Die Verteilungszentren in Gaza sollen heute wieder öffnen. Foto: Mariam Dagga/AP/dpa

Die Verteilungszentren waren am Vortag wegen «Renovierungsarbeiten» geschlossen. Nach Berichten über tödliche Vorfälle sind die Menschen aufgefordert, von Israels Armee festgelegten Routen zu folgen.











Gaza - Die für die Verteilung von Hilfsgütern im umkämpften Gazastreifen verantwortliche Gaza Humanitarian Foundation (GHF) will heute ihre Verteilungszentren wieder öffnen, aber später als an den ersten Tagen. Das teilte die umstrittene Stiftung in der Nacht auf ihrer arabischsprachigen Facebook-Seite mit, nachdem die Verteilungszentren am Mittwoch wegen "Renovierungsarbeiten" geschlossen waren. Nach wiederholten Berichten über tödliche Schüsse auf Palästinenser bei den Verteilungszentren in den vergangenen Tagen wollte die GHF die Sicherheit dort verbessern.