Gaza-Krieg: Großdemonstration in Israel für Gaza-Abkommen

Noch immer befinden sich israelische Geiseln in der Gewalt der Hamas. Der Druck auf Israels Regierungschef Netanjahu zur Beendigung des Kriegs im Gazastreifen wächst.
Jerusalem - Bei einer Großdemonstration in Jerusalem vor der Residenz von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu haben zigtausende Menschen ihrer Forderung nach einem Ende des Gaza-Krieges Nachdruck verliehen. Das Forum der Familien der weiter von der islamistischen Terrororganisation Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln forderte Netanjahu auf, "unverzüglich eine Verhandlungsdelegation für Gespräche über die Beendigung des Krieges und die Rückkehr aller Geiseln zu entsenden". Die Hamas bekräftigte am Abend ihre Zustimmung zu einem Vorschlag internationaler Vermittler für eine Waffenruhe.