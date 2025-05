Gaza-Krieg: Die Pressefreiheit in Irsael wankt

Die Pressefreiheit in Irsael wankt

1 Solche Bilder aus Gaza sind in Israel kaum zu sehen. Foto: imago/APAimages

Die rechtsreligiöse Regierung verbietet Journalisten den Zutritt zum Gazastreifen und bevorzugt unverhohlen regierungsnahe Medien. Andere drangsaliert sie.











W einende Mütter, die vor winzigen Leichensäcken im Staub knien. Kinder, die sich mit Messingschüsseln vor Suppenküchen drängen. Zerstörte Gebäude, kilometerweit nichts als Trümmer – das sind die Bilder, die aus Gaza um die Welt gehen. Nur in Israel sieht sie kaum jemand. „Ein zunehmend nationalisierter Mediendiskurs setzt regierungskritische Journalisten unter Druck, sich selbst zu zensieren“, heißt es in einem Bericht der Nichtregierungsorganisation „Reporter Ohne Grenzen“ (Reporters sans frontières, RSF). Im jährlichen Ranking der Organisation ist Israel um elf Plätze abgerutscht – von Platz 101 auf 112 von insgesamt 180 Plätzen. Noch nie hat RSF das Land so niedrig platziert.