Gaza-Krieg: Demonstranten in Israel fordern Ende des Gaza-Kriegs

2 Erneut fordern in Israel Tausende ein Ende des Gaza-Kriegs. Foto: Ohad Zwigenberg/AP/dpa

Die Hamas und andere Extremisten halten noch immer viele lebende und tote Geiseln im Gazastreifen fest. Erneut fordern in Israel Demonstranten ihre Rückholung und ein Ende des Krieges.











Link kopiert



Tel Aviv - Tausende Menschen haben am Abend in mehreren Städten Israels gegen die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu protestiert und die Freilassung der Geiseln in Gaza aus der Gewalt islamistischer Terroristen gefordert. Die Tochter einer getöteten Geisel warf der "Times of Israel" zufolge bei einer Kundgebung in Tel Aviv der Regierung vor, den seit 20 Monaten andauernden Krieg in dem abgeriegelten Küstenstreifen auf Kosten der Verschleppten in die Länge zu ziehen. Laut Berichten gingen Sicherheitskräfte am Rande gewaltsam gegen Anti-Kriegsdemonstranten vor.