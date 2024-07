Gaza-Krieg: Ärzte retten Baby einer in Gaza getöteten Palästinenserin

Ärzte retten Baby einer in Gaza getöteten Palästinenserin

2 Zerstörungen in Nuseirat nach israelischen Angriffen Foto: Abed Rahim Khatib/dpa

In palästinensischen sozialen Medien kursiert ein Video, das ein Neugeborenes im Brutkasten zeigt. Das Kind wurde laut einer Klinik aus dem Bauch einer getöteten Palästinenserin in Gaza gerettet.











Tel Aviv/Gaza - Ärzte haben nach Medienberichten das Baby einer hochschwangeren Palästinenserin gerettet, die bei einem israelischen Angriff im Gazastreifen getötet worden sei. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete am Samstag unter Berufung auf das Al-Auda-Krankenhaus, das Kind sei in einer Notoperation auf die Welt gebracht worden. Das Neugeborene werde nun in der Klinik im zentralen Abschnitt des Gazastreifens behandelt.